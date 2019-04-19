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استقالة حكومة مالي بعد مذبحة راح ضحيتها 160 شخصا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:35 - 19 ابريل 2019
رئيس حكومة مالي رئيس حكومة مالي
بنك فلسطين
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قدمت حكومة مالي بقيادة رئيس الوزراء سوميلو بوباي مايغا استقالتها يوم أمس الخميس بعد أربعة أسابيع على مذبحة قُتل فيها نحو 160 من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني على يد جماعة عرقية.

وقال مكتب رئيس الجمهورية إبراهيم أبو بكر كيتا في بيان: "الرئيس يقبل استقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".

ولم يذكر سببا للاستقالة، لكن أعضاء في البرلمان بحثوا يوم الأربعاء اقتراحا محتملا بالتصويت على الثقة في الحكومة بسبب المذبحة والتقاعس عن نزع سلاح الميليشيات أو التصدي للمتشددين.

ووقعت المذبحة في 23 من مارس-آذار الماضي على يد من يشتبه بكونهم صيادين من عرقية الدوغون هاجموا قرية أوغوساغو التي يسكنها رعاة من عرقية الفولاني في وسط البلاد.

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