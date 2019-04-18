ليفربول يتأهل لنصف نهائي الأبطال شاهد هدف صلاح في بورتو

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه وتسجيل الأهداف الجميلة فبعد هدف صلاح في تشيلسي الرائع تمكن صلاح من تسجيل هدف عالمي في مرمى ايكر كاسياس وصناعة هدف ضمن مباريات الاياب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

هدف صلاح في بورتو لا يقل جمالاً عن هدفه في تشيلسي، ففي الدقيقة 63 استلم صلاح بينية سحرية وتقدم منفردًا بمرمى كاسياس، ووضع الكرة أرضية أسفل جسم حارس الفريق البرتغالي.

يُشار إلى ان ليفربول بعد الأداء الجميل من محمد صلاح وتحقيق الفوز على بورتو البرتغالي بنتيجة (4/1) ضمن مباراة الاياب، تأهل الريدز إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة برشلونة الاسباني.

ويتفوق ليفربول الإنجليزي على بورتو البرتغالي في مواجهات الفريقين السابقة، فالريدز تأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2001 عبر بوابة بورتو بعد التعادل ذهابًا والفوز بثنائية دون رد.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2007 بنتيجة 1-1 وفاز الريدز بنتيجة 4-1.. وتخطى ليفربول نظيره بورتو في دور الستة عشر بنسخة 2018 وفاز الريدز بخماسية دون رد في آخر زيارة للدراغاو وتعادلا دون أهداف.

ولم يسجل بورتو في مرمى ليفربول منذ 28 نوفمبر 2007 حين أحرز ليساندرو لوبيز.

ويُعد هدف صلاح في بورتو من الأهداف العالمية ولا يقل جمالاً عن هدف صلاح في تشيلسي الأسبوع الماضي.