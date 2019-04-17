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ريفلين يكلف نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:05 - 17 ابريل 2019
نتنياهو2 نتنياهو2
بنك فلسطين
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أعلن رئيس دولة الاحتلال روفي ريفلين  رسمياً عن تكليف رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة بعد أن ضمن الاخير الأغلبية اللازمة لذلك، وسيسلم ريفلين نتنياهو مساء اليوم كتاب التكليف لتشكيل الحكومة.

وقد حصلت أحزاب اليمين المقربة من حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو على أغلبية تعتبر كبيرة لتشكيل الحكومة الجديدة حيث حصل على 65 صوتا من أصوات عدد الكنيست.

وقد تسلم رئيس الاحتلال "الإسرائيلي" رؤوفين رفلين، اليوم الأربعاء، النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست الحادية والعشرين من رئيس لجنة الانتخابات المركزية للاحتلال القاضي حنان ميلتسر.

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