رئيسان عربيان رفضا مقابلة نتنياهو قبيل الانتخابات "الإسرائيلية"

رفض كل من العاهل الاردني عبد الله الثاني والملك المغربي محمد السادس طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الالتقاء بهما قبيل الانتخابات الاسرائيلية التي جرت في التاسع من نيسان/ أبريل الجاري، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت يوم الثلاثاء.

ووفقًا للتقرير ، قال مصدر أردني رفيع إن الملك عبد الله رفض مقابلة نتنياهو قبل يومين فقط من الانتخابات الاسرائيلية، حتى لا يكون جزءًا من حملته الانتخابية

ووفقًا للمصدر ، استضاف الأردن نتنياهو عشية الانتخابات السابقة، وأبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي الملك أن التصريحات عشية الانتخابات هي للانتخابات الداخلية فقط وفي إطار اللعبة السياسية، وأنه سيدفع عملية السلام قدما. لكن لم يحدث شيء منذ ذلك الحين ، لذلك لم يرغب الأردن في إدخال اعتبارات نتنياهو الانتخابية وتعزيزه في الانتخابات ".

وأضاف الموقع أن العاهل المغربي الملك محمد السادس رفض أيضًا عقد لقاء مع نتنياهو قبل أسبوع من الانتخابات بحجة جدول الأعمال والاجتماعات المقررة.

وقال التقرير أيضًا إن مساعدين نتنياهو بذلوا جهودًا محمومة لعقد اجتماعات مع الزعماء العرب لإظهار أنه رجل دولة له علاقات مع الزعماء العرب.