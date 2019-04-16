مركز العمل التطوعي في الكلية الجامعية يطلق برنامج قادة يوكاس التدريبي

أطلق مركز العمل التطوعي في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية برنامج قادة يوكاس التدريبي الأول من نوعه، والذي يستهدف طلبة الكلية في مختلف البرامج والاختصاصات في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط ضمن مجموعة من المهارات والموضوعات في مجالات الإدارة والقيادة وبناء الذات والإعلام الجديد والتسويق.

وفي تعليق له أفاد السيد حسن أبو حميد رئيس مركز العمل التطوعي في الكلية أن هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه يأتي في سياق خطة استراتيجية وضعها المركز للارتقاء بقدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم المختلفة وإكسابهم مجموعة من الخبرات التي تتطلبها الحياة الدراسية والمجتمعية، وذلك بما ينسجم مع رؤية الكلية في تطوير قدرات طلبتها أثناء تواجدهم على مقاعد الدراسة وبعد التخرج.

وقال أبو حميد: "ما يميز هذا البرنامج هو ديمومته، حيث يستهدف الطلبة فور انضمامهم للدراسة في الكلية الجامعية ويتواصل معهم فصليا حتى تخرجهم، وذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات التدريبية في أجواء غير تقليدية تقوم على التعليم المرح خارج أسوار القاعات الدراسية المتعارف عليها، حيث تم اختيار هذه الموضوعات بعناية فائقة بما يلبي تطلعات واحتياجات الطلبة التدريبية وبما ينسجم مع واقع سوق العمل المحلي، وسنعمل فصليا على تقييم إضافة أي موضوعات جديدة يحتاجها الطلبة".

وحول طبيعة الموضوعات التي سيشتمل عليها البرنامج فقد ذكر أبو حميد أنه سيتم تدريب الطلبة على مهارات التواصل مع الآخرين ومهارات التأثير وبناء الذات والتسويق عبر منصات الإعلام الجديد المختلفة مع استعراض أبرز المخاطر التي قد يتعرض إليها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن حصول الطلبة على هذه البرامج التدريبية سيرفع من كفاءتهم وسيساعدهم بشكل كبير في الانخراط بسوق العمل بعد التخرج والانطلاق إلى ميدان العمل.

وأعرب الطلبة عن سعادتهم بخوض هذه التجربة التدريبية النوعية والرائعة، والتي ساهمت في تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من التعبير عما يدور بداخلهم بكل قوة وكفاءة، مقدرين الجهود التي يبذلها مركز العمل التطوعي لخدمتهم والنهوض بإمكاناتهم.