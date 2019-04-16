بعد حصوله على 61 صوتاً.. نتنياهو يبدأ بتشكيل الحكومة الجديدة

من المقرر ان يُعطي رئيس دولة الاحتلال "ريفلين" اليوم الثلاثاء، أوامر لرئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بالبدء بتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد بعد حصول علي اغلبية بنسبة 61 نائباً من الكنيست بعد مبايعة حزبي "اسرائيل بيتنا" واتحاد الاحزاب اليمينية".

وأوصى مندوبي حزب "اسرائيل بيتنا" الذي يرأسه افيغدور ليبرمان خلال لقائهم قبل قليل مع رئيس الدولة العبرية روفي رفلن بأن يقوم رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة .

ووفقا لموقع واللاه نيوز فقد اوصى 56 نائبا بأن يقوم نتنياهو بتشكيل الحكومة في حين ان 41 نائبا اوصوا بأن يقوم رئيس حزب كحول لفان بيني غينتس بتشكيل الحكومة كما أوصى حزب احزاب اليمين على نتنياهو ليقوم بتشكيل الحكومة.