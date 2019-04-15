انهيار البرج التاريخي في كاتدرائية نوتدرام الفرنسية

أعلن المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق الفرنسية أن حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث قوله إن عملية كبرى لإطفاء الحريق جارية، فيما أكد المتحدث باسم مجلس البلدية إخلاء المنطقة من السكان والسياح.

وتفيد آخر الأنباء بأن سقف الكاتدرائية انهار كليا، كما انهار برج الكاتدرائية الذي كان ارتفاعه يبلغ 93 مترا، بعد أن التهمته النيران.

ووصفت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الحريق بـ "الرهيب".

وفي هذا السياق أعلن مسؤول قصر الإليزيه عن إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابه المتوقع حول الوضع في البلاد بسبب "الحريق المروع". وأكد المسؤول أن الرئيس ماكرون توجه إلى مكان الحادث.

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ولم يعرف على الفور سسب اندلاعه. وكانت بعض أقسام الكاتدرائية تخضع لأعمال الترميم في الفترة الأخيرة.

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وتجدر الإشارة إلى أن بناء الكاتدرائية يعود إلى القرن الـ 12، وهي تعد أحد أشهر المعالم المعمارية التاريخية في باريس، ومن أشهر الكنائس المسيحية في أوروبا والعالم.