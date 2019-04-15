الحركة الأسيرة تنتصر على السجان وتحصل على اتفاق يُلبي مطالبها

تمكنت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من اجبار إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية للتوقيع على اتفاق يُلبي مطالب الأسرى الذين يخوضون معركة الكرامة 2 منذ ثمانية أيام.

وكشف مكتب اعلام الأسرى، بأن قيادة الحركة الأسيرة توصلت إلى اتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لوقف معركة اضراب الكرامة 2 مقابل تحقيق بعض المطالب التي يسعى لتحقيقها الأسرى الأبطال.

وقال المكتب في بيان له مساء اليوم الاثنين: "تم التوصل لاتفاق بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال بما يلبي المطالب التي خاض من أجلها الأسرى معركة الكرامة 2".

وتخوض الحركة الأسيرة منذ ثمانية أيام معركة الكرامة 2، وسط استمرار الإجراءات التعسفية التي تتخذها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم.

ويطالب الأسرى في معركتهم إدارة السجون، بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين، وسياسة العزل الانفرادي، ورفع العقوبات الجماعية، التي فرضتها إدارة السجون منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون. إلى جانب نقل الأسيرات لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل.