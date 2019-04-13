طالع اهم التطورات الميدانية في السودان واخرها استقالة قوش

ذكرت وسائل إعلام سودانية اليوم السبت أن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق صلاح عبد الله قوش قدم استقالته من منصبه مساء أمس، وذلك بعد ساعات من تنحي رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف ونائبه.

وأوضح التلفزيون السوداني أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وافق على استقالة قوش من رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وقال المجلس في بيان "صادق الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي على الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني" مساء أمس الجمعة.

على صعيد آخر، تواصلت اليوم الاحتفالات والاعتصامات في السودان بعد ساعات من تنحي الفريق أول عوض بن عوف من رئاسة المجلس العسكري الذي تشكل أول أمس الخميس إثر الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وفيما يلي أهم التطورات:

- قوى الثورة تترقب البيان الأول لرئيس المجلس الانتقالي الجديد الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

- الآلاف يواصلون الاعتصام أمام قيادة الجيش، وتجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة يحثان المواطنين على التوجه إلى مكان الاعتصام للمحافظة على مكتسبات الثورة.

- المجلس العسكري الانتقالي يطلب مساعدات مالية من دول المنطقة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتردية في البلاد.

وخلال اجتماع مع عدد من الدبلوماسيين العرب والأفارقة قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس الفريق أول عمر زين العابدين إن السودان بحاجة إلى مساعدة هذه الدول ويعاني نقصا في مواد أساسية، مثل الدقيق والوقود.

- الناطقة باسم الاتحاد الأفريقي إيبا كالوندو تدعو الأطراف السودانية إلى المسارعة بالعودة إلى النظام الدستوري.

- جامعة الدول العربية تؤكد أنها تتابع تطورات الأوضاع في السودان، وتحث الأطراف السياسية على التمسك بالحوار لتلبية تطلعات الشعب.

- المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن يحث الرئيس السوداني المعزول عمر البشير على تسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية.