السودان : بن عوف يتنحى عن رئاسة المجلس العسكري

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عوض بن عوف، مساء امس الجمعة، تنحيه عن منصبه، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية.

وقال بن عوف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفا له. كما أعلن رئيس المجلس المتنحي، إعفاء كمال عبد المعروف، من منصبه نائبا لرئيس المجلس، دون أن يذكر بديلا له.

وقالت مصادر، في وقت سابق، إن بن عوف سيعلن عن تنازله عن منصبه استجابة للشارع الثائر، لإفساح المجال لإجراء حوار تحت رعاية المجلس، بين القوى السياسية وقوى الشارع للاتفاق على حكومة مدنية .

وفور الإعلان عن الخطاب المرتقب، خرج مئات السودانيين إلى الشارع وعلت الهتافات المطالبة بإسقاط بن عوف.

وبث تجمع المهنيين “تجمع نقابي غير رسمي” بيانات للسودانيين للخروج إلى الشوارع في العاصمة والولايات، بجانب التوافد إلى مقر الاعتصام أمام مباني القيادة العامة للجيش، وأهابت بالمعتصمين هناك بعدم مبارحته.