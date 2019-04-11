الجيش السوداني يعلن حالة الطوارئ ويجهز للانتخابات

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اليوم الخميس اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين.



جاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه بن عوف أيضاً إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.

في السياق، أصدر الجيش السوداني قرارا، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمتظاهرين بالعاصمة الخرطوم ومختلف الولايات في البلاد.

وأكدت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمتظاهرين بالعاصمة والولايات بقرار من الجيش السوداني.

وقال متظاهر اعتقل بولاية شندي لـ ( د. ب. أ) إنه تم اطلاق سراحه قبل قليل.

وكانت مصادر داخل الجيش السوداني أفادت اليوم بوضع الرئيس عمر البشير قيد الاقامة الجبرية، بالإضافة إلى اعتقال عدد من قيادات الصف الأول في الحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وأشارت المصادر إلى استلام الجيش للسلطة وتنحي الرئيس البشير.