ميسي يحطم رقم نجم ريال مدريد السابق!

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية، وحقق رقما جديدا أمس، خلال مباراة جمعت فريقه وضيفه أتلتيكو مدريد في "الليغا".

وتألق ميسي كعادته في المباراة، وسجل هدفا ليقود البارسا للفوز على أتلتيكو بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز، حطم ميسي رقم حارس المرمى السابق لريال مدريد، إيكر كاسياس، واعتلى صدارة قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وحقق "البرغوث" 335 فوزا في "الليغا"، مقابل 334 لكاسياس، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي بورتو البرتغالي.

وعلى بعد 7 جولات من نهاية منافسات "الليغا"، وسع المتصدر برشلونة الفارق عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد إلى 11 نقطة، كما عزز ميسي موقعة في صدارة قائمة هدافي المسابقة، برصيد 33 هدفا.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي هو الهداف التاريخي لمسابقة الدوري الإسباني بـ 415 هدفا.

