الرابط المعتمد لتحديث البيانات والتسجيل في القسائم الشرائية

اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة البدء بالتدقيق والاستعلام لبيانات مساعدات الأسر الفقيرة في القطاع، وما يتعلق بالمنحة القطرية والقسائم الشرائية

ونشرت وزارة التنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني رابطاً للتسجيل والاستعلام حول بيانات مساعدات الاسر الفقيرة في قطاع غزة، وما يتعلق بالتحديث المطلوب للمنحة القطرية، والقسيمة الشرائية، ويتم التحديث للقسائم الشرائية من خلال نظام الدخول الموحد.

يشار إلى أن مواقع وهمية وصفحات غير موثوقة نشرت روابط كاذبة ووهمية عن آلية التحديث والتدقيق في المساعدات القطرية والقسائم الشرائية.

وتعتزم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان رسميا عن مواعيد صرف القسائم الشرائية الممولة من دولة قطر.

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم، اليوم الخميس، إن وزارته تواصل تقديم خدماتها لآلاف الأسر المحتاجة بقطاع غزة.

وكشف إبراهيم أن الوزارة أطلقت منذ فترة مشروعًا يقوم على توزيع قسائم شرائية شهرية على 28597 أسرة بقطاع غزة، مؤكّدًا أن المشروع ما زال متواصلًا حتى هذه الأيام.

الرابط المعتمد للإستعلام والتدقيق في بيانات مساعدات الأسر الفقيرة.. (اضغط هنا)