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باحث فلكي يحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:09 - 03 ابريل 2019
شهر رمضان1 شهر رمضان1
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كشف باحث فلكي عن توقعاته بشأن أول أيام شهر رمضان وفقا للحسابات الفلكية المسبقة، حسب ما نقلت عنه صحيفة "الإمارات اليوم"، الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، قوله إنه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 6 مايو المقبل أول أيام رمضان.

وأوضح أن معايير الرؤية الفلكية تشير إلى أن هذا اليوم هو أول أيام شهر رمضان، وستقل ساعات الصيام فيه لأول منذ 4 سنوات عن 15 ساعة.

ويثبت شهر رمضان بأمرين أحدهم: رؤية هلال الشهر في ليلة 29 من شهر شعبان، والثاني إكمال شعبان ثلاثين يوما، وذلك إذا لم ير الهلال لغيم أو نحوه.

وهذا الحكم في شهر رمضان، وغيره من شهور السنة القمرية.

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