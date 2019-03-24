صدمة.."سفّاح نيوزيلندا" كان ينوي استهداف حضانة يملكها عرب

قالت مصادر قضائية في نيوزيلندا، الأحد، إن منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايست تشيرش كان يعتزم بارتكاب مجزرة ثالثة في حضانة أطفال.



ووفق ما نقلت مصادر إعلامية محلية، فإن حضانة "النور" الواقعة بمنطقة لينوود شرق المدينة، هي في ملكية زوجة أحد المصابين من جنسية أردنية، وتم إغلاقها يوم تنفيذ الهجوم على المسجدين.



وقبل 4 أيام، صرّح مفوض الشرطة النيوزيلندي، مايكل بوش، أن منفذ الهجوم كان في طريقه لارتكاب مجزرة ثالثة، دون مزيد من التفاصيل.



وخلف الهجوم الإرهابي على المسجدين صدمة كبيرة لدى الشعب النيوزيلندي خاصة والرأي العام العالمي، خاصة بعد الحصيلة الثقيلة للضحايا والتي بلغت 50 قتيلا وأكثر من 20 جريحا.



ونقل مرتكب المجزرة إلى سجن شديد الحراسة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام نيوزيلندية، الأحد.



وأكدت أنه تم نقل الإرهابي من سجن مدينة كرايست تشيرش، إلى سجن شديد الحراسة في شمالي البلاد.