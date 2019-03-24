فرنسا: محاكمة 2000 من متظاهري "السترات الصفر"

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية الأحد أن نحو الفي شخص صدرت بحقهم أحكام في فرنسا، من بين أكثر من 8700 موقوف على ذمة التحقيق، منذ بدء حركة احتجاج "السترات الصفر" في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضحت نيكول بيلوبي في تصريح لشبكة ب.ف.م.ت.ف، "من اصل الألفي حكم (بالادانة) التي صدرت حتى الان، فإن الرقم الذي يتعين التوقف عنده، هو ان 40% هي عقوبات بالسجن مع التنفيذ و60 % انواع اخرى من العقوبات، كالاشغال للمصلحة العامة على سبيل المثال، ووقف التنفيذ".

وقالت بيلوبي ان "حوالى 1800 شخص أوقفوا خلال تظاهرات تجري كل سبت منذ اكثر من أربعة اشهر في فرنسا، ما زال يتعين محاكمتهم".

واشادت الوزيرة بالتدابير الأمنية المتخذة لمواكبة تظاهرات السبت التي لم تسفر، بعد مشاهد النهب في الشانزليزيه في 16 اذار/مارس، عن اي تجاوزات كبيرة في العاصمة.

ومنذ بداية هذه الأزمة غير المسبوقة، أوضحت الوزيرة ان "390 مذكرة قضائية قد صدرت، تشمل الأشخاص الذين ذهبوا إلى السجن أو هم مسجونون"، أو في إطار إدانة، أو في اطار الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة.

وتشير معطيات وزارة العدل الى ان الاحكام التي صدرت تراوح بين السجن شهرا والسجن ثلاثة اعوام.

وبعد السبت التاسع عشر لتحرك "السترات الصفر"، اوضح وزير الداخلية كريستوف كاستانير مساء السبت انه تم اعتقال 233 شخصا بينهم 172 اوقفوا رهن التحقيق في كل انحاء فرنسا، وتم تحذير 107 آخرين لمحاولتهم المشاركة في تجمعات محظورة.