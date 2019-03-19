رئيسة الوزراء النيوزيلندية: سفاح المسجدين سيكون بلا اسم

وعدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن بألا تلفظ أبدا اسم سفاح مسجدي مدينة كرايست تشيرش، مؤكدة أنه "سيخضع للقانون بحذافيره".

وخلال جلسة طارئة عقدها البرلمان وافتتحتها بتحية "السلام عليكم" التي نطقتها باللغة العربية، قالت أرديرن أمس الاثنين إن منفذ المجزرة "سيواجه كل قوة القانون في نيوزيلندا".

وأضافت أن المتطرف الأسترالي برينتون تارنت "سعى بعمله الإرهابي للحصول على أشياء كثيرة، أحدها الشهرة، ولهذا السبب لن تسمعوني أبدا أذكر اسمه"، وأضافت "أنه إرهابي مجرم متطرف، لكن عندما أتكلم سيكون بلا اسم".

وتارنت، مدرب اللياقة البدنية السابق البالغ 28 عاما، جاهر بأنه فاشي ومن دعاة تفوق العرق الأبيض، وأطلق النار داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرش أثناء صلاة الجمعة الماضي ما أدى إلى مقتل 50 شخصا وجرح 50 آخرين.