قتيل واصابات في اطلاق نار في هولندا

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون، في حادث إطلاق نار وقع في محطة ترام ومواقع أخرى بمدينة أوتريخت وسط هولندا، صباح الاثنين.

وأوضحت الشرطة أن "دافعا إرهابيا" قد يكون وراء الحادث، فيما طوقت السلطات ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، حيث وقع الحادث الرئيسي، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وأفادت شرطة أوتريخت بأنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم، فيما طلبت من الجامعات والمدارس إغلاق أبوابها وعدم السماح للطلاب بالخروج.

وكتبت الشرطة على حسابها على "تويتر" تقول: "حادث إطلاق نار، هناك تقارير عن عدة جرحى"، مضيفة: "إنه حادث إطلاق نار داخل ترام. لقد تم إرسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة".

وفي وقت لاحق، قال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي "إن إطلاق نار وقع في العديد من المواقع في أوتريخت، مضيفا "تقوم الشرطة بعملية واسعة للقبض على المسلح".

وانتشر أفراد من وحدات مكافحة الإرهاب في بعض المواقع لمطاردة، وحاصروا مبنى يعتقد أن المسلح قد يكون متحصنا به.

وذكرت تقارير إعلامية محلية إن السلطات تشتبه في ضلوع أشخاصا آخرين في الهجوم.

وعقب الحادث، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن الحكومة تجري محادثات أزمة بعد هجوم إطلاق النار الذي لم يتضح بعد تفاصيله، أو دوافع منفذه.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت صور تظهر توقف الترام في منتصف تقاطع، محاطا بمركبات خدمات الطوارئ.

وقال جيمي دي كوستر، الذي يعيش في مكان قريب من الواقعة، لـ"آر تي في أوتريخت"، إن عدة طلقات تم إطلاقها، ورأى امرأة مستلقية على الأرض وهي تصرخ: "لم أفعل أي شيء".

وأضاف: "كنت عائدا من عملي للتو عندما حدث ذلك".

وتابع "أنا أقف عند إشارات المرور في ساحة 24 أكتوبر، وأرى امرأة مستلقية، وأعتقد أنها تتراوح بين 20 و35 عاما".

ومضى يقول: "في تلك اللحظة، سمعت طلقات نارية ثلاث مرات، هرول أربعة رجال بسرعة نحو المرأة، وحاولوا جرها بعيدًا ثم سمعت طلقات رصاص مرة أخرى".

ويأتي هذا الحادث بعد ثلاثة أيام من هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشريش النيوزيلندية، الجمعة الماضية، راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين".