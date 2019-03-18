جرحى في إطلاق نار في مدينة أوتريخت الهولندية

أصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار بمدينة أوتريخت وسط هولندا صباح الاثنين.

وقالت شرطة أوتريخت إن الأمن الهولندي طوق محطة للترام وسط المدينة وتم نشر فرق الطوارئ في المكان، مؤكدة وقوع عدة إصابات نتيجة إطلاق نار في حي سكني في المدينة.

وأضافت الشرطة أنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم.

كما رجحت الشرطة أن تكون لدى المنفذ دوافع إرهابية.

من جهته قال رئيس الوزراء الهولندي الذي استدعى أضاء الحكومة إلى اجتماع مغلق عقب الحادث، "نشعر بقلق بالغ إزاءالواقعة".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت صور تظهر توقف الترام في منتصف تقاطع، محاطا بمركبات خدمات الطوارئ. ولم تتضح بعد طبيعة الهجوم، أو دوافع منفذه.

فيما ذكرت وسائل إعلامية هولندية أن هناك أنباء أولية عن إصابة 9 وفرار المشتبه به بإطلاق النار، فيما تعمل الشرطة على مطاردته.