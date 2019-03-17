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الفلسطينيون يبتهجون بعملية سلفيت البطولية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:24 - 17 مارس 2019
توزيع الحلويات على المارين ابتهاجا بعملية سلفيت توزيع الحلويات على المارين ابتهاجا بعملية سلفيت
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وزع عدد من المواطنين ظهر اليوم الأحد، الحلويات على السكان ابتهاجاً بعملية سلفيت البطولية في عدد أماكن بقطاع غزة.

ووزع المواطنون الحلويات على المارين في الشوارع وسائقي المركبات في عدة مناطق في القطاع، فرحاً وابتهاجاً بعملية سلفيت البطولية.

ونفذ شاب فلسطيني عملية فدائية صباح اليوم الاحد، عقب اقتحامه مفترق "آرئيل" بالقرب من محافظة سلفيت، اسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة عدد آخر بينهم حاخام بجروح خطيرة، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب وسط ملاحقة جنود الاحتلال له.

وفي حين، باركت جميع الفصائل الفلسطينية عميلة سلفيت البطولية، معتبراً بأنها جاءت رداً على طبيعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بتصريحٍ لها، بأن عملية سلفيت عَملت على توجيه البوصلة وتصحيح المسار ونقل المعركة لميدانها الطبيعي والحقيقي .

وأوضح الناطق لحكرة الجهاد داوود شهاب، بأن الصوت جاء من الضفة لتنبيه الجميع و ليصرخ في كل الضمائر بأن التناقض الأساسي مع الاحتلال ولا أسباب أخرى للخلاف.

وفي نفس السياق، تنظم الفصائل الفلسطينية في غزة مسيرات حاشدة بعد صلاة العصر مباشرة، بعدة مناطق مختلفة من القطاع، ابتهاجاً وتأييداً بعملية سلفيت.

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