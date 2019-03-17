من هو الحاخام المقتول في عملية سلفيت وما علاقته بحرب غزة 2014؟

قال المختص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، إن إحدى القتلى في عملية سلفيت هو الحاخام العسكري "احيعد اتنغر"، المسؤول في المدرسة الدينية العسكرية في مستوطنة عيلي، التي تخرج منها عدد كبير من القيادات العسكرية

وأضاف النعامي أن " أحد طلاب الحاخام هو عوفر فنتور، قائد لواء جفعاتي أثناء حرب غزة ٢٠١٤ والمسؤول عن مجزرة الجمعة السوداء في رفح وتباهى بتدمير المساجد فنتطور حاليا مستشار نتنياهو العسكري".



يذكر أن قوات الاحتلال أعلنت مقتل إسرائيليين وإصابة 6 بجراح متفاوتة الخطورة في عملية مركبة وقعت قرب مستوطنة "أريئيل" قرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلّة.