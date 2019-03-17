اجتماع لـ "الكابينت" اليوم لمناقشة عملية سلفيت والوضع الأمني بغزة

من المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، اليوم الأحد، لمناقشة عملية سلفيت والوضع الأمني في قطاع غزة.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن الاجتماع كان تقرر منذ الخميس الماضي، لمناقشة تداعيات التصعيد في قطاع غزة، بينما فرضت عملية مستوطنة "أرائيل" بمحافظة سلفيت نفسها على جدول الأعمال.

وأعلن الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد، مقتل جندي ومستوطن في عمليتي إطلاق نار وطعن شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية:" إن فلسطينيين سيطرا على سيارة أحد المستوطنين ووصلا الى حاجز قرب مستوطنة أرئييل القريبة من سلفيت وطعنا جنديًا وسيطرا على سلاحه ثم أطلقا النار على مستوطن آخر، وواصلا العملية في مكان آخر قريب".

واشارت الى العمليتين أسفرتا عن مقتل جندي ومستوطن وإصابة اثنين آخرين، فيما تمكن المنفذين من الانسحاب من المكان.

في حين وصفت مصادر عسكرية إسرائيلية العملية بالقاسية جدًا.

وباركت الفصائل الفلسطينية عملية سلفيت، مؤكدةً على أنها جاءت رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، و على أن خيار المقاومة بكافة أشكالها هو الخيار الأقوى والأنجح لردع الاحتلال، وإفشال مخططاته، وحماية حقوق شعبنا ومقدساته والدفاع عنه.