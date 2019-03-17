الجهاد: عملية سلفيت توجيه للبوصلة وتصحيح المسار ونقل المعركة لميدانها الحقيقي

بَاركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد، العملية البطولية المزدوجة التي نفذها أحد الشبان في سلفيت في الضفة المحتلة.

وقد قتل صباح اليوم جنديان "إسرائيليان" فيما أصيب 6 آخرين في عملية بطولية مزدوجة نفذها شاب في منطقة سلفيت بالضفة المحتلة.

وأكد داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في تعقيب أولي على العملية، أن هذه عملية توجيه البوصلة وتصحيح المسار ونقل المعركة لميدانها الطبيعي والحقيقي .

وأوضح شهاب، أن الصوت جاء من الضفة لتنبيه الجميع و ليصرخ في كل الضمائر بأن التناقض الأساسي مع الاحتلال ولا أسباب أخرى للخلاف.

ووجه شهاب، التحية للأبطال في الضفة الثائرة الذين يعيدوننا دوما نحو الطريق الذي لا يمكن أن نبتعد عنه.

وقال:"نبارك هذه العملية ونشد على يدي المنفذ ونحيي الأهل البواسل في الخليل والقدس المرابطين على كل شبر من فلسطين".