مصادر : الوفد الأمني المصري يعود للقطاع اليوم ويحمل في جعبته إجابات شروط غزة

اكدت مصادر مطلعة لوكالة "فلسطين اليوم" ان الوفد الأمني المصري يصل اليوم الأحد، لقطاع غزة بعد ثلاثة أيام من مغادرته القطاع على عجل بعد اطلاق صاروخين من قطاع غزة صوب "تل ابيب" ومحاولة الوفد الأمني التوصل لإتفاق مع كافة الاطراف لعدم تدهور الأوضاع الى تصعيد او الى عملية عسكرية كبيرة على القطاع .

الوفد الأمني المصري الذي وصل قطاع غزة الخميس الماضي كان يحمل في جعبته العديد من الإجابات والردود بشأن شروط حماس والفصائل بشأن تطبيق المرحلة الثانية من التهدئة.

وكان الوفد الأمني المصري وعد التقدم في ملفات جديدة لتحسين الواقع الإنساني والاقتصادي في غزة، على أن يشمل ذلك تحسين واقع الكهرباء وزيادة مساحة الصيد والسماح بالتصدير من القطاع، إضافة إلى انطلاق المشاريع الدولية.

وبرغم القصف المكثف، فإن الوفد الذي طلب تأجيل فعاليات «مسيرات العودة» هذه الجمعة، أكد للفصائل أن المباحثات قائمة، وأن إسرائيل أكدت له استمرارها فيها.

وفعلاً، استجابت «الهيئة الوطنية لمسيرات العودة»، وأعلنت إلغاء فعالياتها «استثنائياً»، مبررة قرارها بأنه جاء «تقديراً للمصلحة العامة، وحرصاً على أبناء الشعب الفلسطيني، واستعداداً لمليونية الأرض والعودة في الثلاثين من مارس الجاري».