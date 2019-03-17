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مجهولون يطلقون النار على منزل وسيارة النائب الأسير سلهب بالخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:22 - 17 مارس 2019
منزل سهلب منزل سهلب
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أطلق مسلحون مجهولون فجر اليوم الأحد النار باتجاه منزل وسيارة النائب عن حركة حماس الأسير عزام سلهب في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال نعمان سلهب النجل الأكبر للدكتور المعتقل إنهم استيقظوا على صوت الرصاص عند الساعة الواحدة من فجر اليوم وعندما خرجوا إلى باب المنزل وجدوا أن سيارة والدهم الاسير تضررت بإطلاق بالرصاص من سلاح إم 16 ورصاص أطلق من مسدس، وتم إعطاب جميع عجلاتها وزجاجها وماتور السيارة بشكل ظاهر.

وأضاف سلهب إنّ سيارة والده منذ عام 2008 يتم إيقافها أمام المنزل، ولم يتعرض لها أحد منذ ست سنوات.

وقال: "أن مطلقي النار أرادوا إرهاب العائلة وإيصال رسائل تهديد لأسرة النائب، حيث إنهم أطلقوا النار أثناء انسحابهم إلى الشارع الرئيس بعد إعطاب السيارة".

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