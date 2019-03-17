الطقس: أجواء باردة والفرصة مهيئة لسقوط الامطار

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائما الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات المساء لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وتكون الاجواء هذه الليلة، غائمة جزئيا الى صافية وباردة الى شديدة البرودة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الاربعاء المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .