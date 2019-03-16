"حماس" تنفي لقاء مسؤولين "إسرائيليين" بالقاهرة

نفت حركة "حماس"، مساء السبت، عقد أي لقاء مع مسؤولين "إسرائيليين" في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال القيادي بالحركة سامي أبو زهري في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن "الادعاءات حول لقاء بين مسؤولين من حركة حماس والاحتلال الاسرائيلي في القاهرة هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

واتهم أبو زهري جهاز المخابرات الفلسطيني برام الله بالوقوف خلف ترويج ذلك "للتغطية على فضيحة لقاءات حسين الشيخ مع مسؤولين إسرائيليين للتخطيط لإحداث فوضى في غزة"، على حدّ قوله.

وكانت صحيفة " اندبندنت عربية" نشرت مساء اليوم خبرًا قالت فيه إن لقاء سريًا جرى الأسبوع الماضي بين قادة من حركة "حماس" ورئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي نداف أرغمان بوساطة من رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، لمناقشة الحصار على غزة.