حماس: السلطة تصر على إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية

قال المتحدث باسم حركة الحركة حازم قاسم اليوم الجمعة، "إن استمرار فريق السلطة في رام الله في سياسة تجويع أهالي قطاع غزة، عبر مواصلة العقوبات، تتقاطع بالتمام مع الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع".

وأضاف أن "عقوبات السلطة ضد القطاع، جريمة وطنية وأخلاقية وإنسانية، ودليل إضافي على إصرار فريق السلطة في رام الله على إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية".

ومنذ أبريل 2017 الماضي تفرض السلطة الفلسطينية في رام الله عقوبات على قطاع غزة تمثلت في خصم 30% من رواتب موظفيها، قبل أن تضاعفها لأكثر من 50% في أبريل من العام الماضي، كذلك التقاعد الإجباري لأكثر من 30 ألف موظف، إضافة لتقليص الأدوية الواردة لغزة من رام الله، وتقليص حصة غزة من تحويلات علاج المرضى في الخارج.