من يشتكي أميركا وإسرائيل يحرم من "الفيزا"

لن تمنح الولايات المتحدة تأشيرات للدخول إليها (فيزا)، لمن يطلب من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، التحقيق معها أو مع حلفائها، ومن بينهم "إسرائيل"، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو.

ووفقا لعميد الدبلوماسية الأميركية، فإن المحكمة الدولية، "تقوّض حكم القانون في الولايات المتحدة". أما فيما يتعلق بإمكانية الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، فقال وزير الخارجية الأمريكي، إنه "ليس لديه ما يضيفه إلى مكانة مرتفعات الجولان".

ومع ذلك قال، إن "لإسرائيل" الحق في الدفاع عن نفسها، ضد العناصر التي تشكّل خطرا عليها من سوريا. وكانت وزارة الخارجية في واشنطن، قد حذفت كلمة "المُحتلة" من هضبة الجولان، على غير العادة هذا العام، وذلك في تقرير تصدره سنويا، ويتناول وضع حقوق الإنسان حول العالم.

وقال السناتور الأميركي من الحزب الجمهوري الحاكم، ليندسي غراهام إنه يأمل بالسعي إلى أن تعترف بلاده في سيادة "إسرائيل" على الجولان، وذلك في زيارة أجراها إلى هناك، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان.

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في العام 1967، إلا أن سوريا استعادت قسما منه في العام 1973. وضمت إسرائيل الشق الذي تسيطر عليه من المُرتفعات إليها، في العام 1981، مُعلنة أنه "جزء لا يتجزأ من أراضيها"، وهو ما لم يعترف به العالم.

وتطمع "إسرائيل" باعتراف أميركي في ذلك، على غرار اعتراف واشنطن في القدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل"، التي تحظى بمكانة دولية كالجولان تقريبا.