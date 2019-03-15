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منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدعو لحماية الصحفيين وعدم الزج بهم في المناكفات الداخلية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:45 - 15 مارس 2019
مظاهرات مظاهرات
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أبدى منتدى الاعلاميين الفلسطينيين قلقه من الأحداث الأخيرة وما تخللها من اعتداء على بعض الزملاء الصحفيين بأشكال مختلفة، لاسيما في ظل الظرف الأمني الحساس الذي يمر به القطاع إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم، داعية لضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية فشعبنا الفلسطيني عامة واهلنا في غزة على وجه الخصوص لا يحتمل المزيد من المعاناة والعذابات والحذر من تأجيج نار الفتنة الداخلية.

و أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين موقفه المبدئي والثابت والواضح برفض المساس بالحريات الإعلامية، مطالباً المكتب الإعلامي الحكومي والأجهزة الأمنية بضرورة حماية الصحفيين، وعدم الزج بهم بأي شكل من الأشكال في أتون الخلافات الداخلية.

كما دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين سواء في غزة أو الضفة الغربية على خلفية عملهم الصحفي، وضمان حرية العمل الصحفي والحقوقي والإنساني المكفولة بالقوانين والأعراف الدولية والإنسانية فضلاً عن المحلية والوطنية .

 

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