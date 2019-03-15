مركز حقوقي: الاعتداء على المتظاهرين من قبل الاجهزة الامنية غير مبرر

أكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، احترام حرية الرأي والتعبير، وحرية التظاهر السلمي كلٌ لا يتجزأ، ومن يطالب الاحتلال الإسرائيلي باحترام هذه الحقوق ، عليه أن يحترمها هو احتراماً لأبناء شعبه، ولحقوقهم ولكرامتهم.

و اعتبر الصوراني أن ما حدث في مخيم جباليا من اعتداءٍ على المتظاهرين السلميين مساء اليوم، غير مبرر ومدان بأشد عبارات الإدانة، ويجب ضمان عدم تكراره،

و دعا وزارة الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية إتخاذ الإجراءات التي تكفل منع مثل هذا السلوك غير القانوني من القوة المكلفة بإنفاذ القانون في غزة في المستقبل.