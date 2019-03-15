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احترام حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي كلٌ لا يتجزأ

مركز حقوقي: الاعتداء على المتظاهرين من قبل الاجهزة الامنية غير مبرر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:37 - 15 مارس 2019
تظاهرات غلاء المعيشة تظاهرات غلاء المعيشة
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أكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، احترام حرية الرأي والتعبير، وحرية التظاهر السلمي كلٌ لا يتجزأ، ومن يطالب الاحتلال الإسرائيلي باحترام هذه الحقوق ، عليه أن يحترمها هو احتراماً لأبناء شعبه، ولحقوقهم ولكرامتهم.

و اعتبر الصوراني أن ما حدث في مخيم جباليا من اعتداءٍ على المتظاهرين السلميين مساء اليوم، غير مبرر ومدان بأشد عبارات الإدانة، ويجب ضمان عدم تكراره،

و دعا وزارة الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية إتخاذ الإجراءات التي تكفل منع مثل هذا السلوك غير القانوني من القوة المكلفة بإنفاذ القانون في غزة في المستقبل.

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