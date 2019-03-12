دول تمنع تحليق "بوينج 737 ماكس" في مجالاتها الجوية

علقت ألمانيا وفرنسا وسنغافورة وأستراليا وماليزيا وعمان وإندونيسيا والصين والمغرب، عمليات كل طائرات بوينج 737 ماكس 8، وذلك بعد ثاني حادث كبير لطائرة من هذا الطراز في أقل من خمسة أشهر.

وخسرت شركة بوينج، أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم، مليارات الدولارات من قيمتها السوقية حيث هبط سهمها خمسة بالمائة أمس الاثنين عند الإغلاق بعد أن تراجع 13.5 بالمائة خلال التداول.

وأظهر موقع فلايتجلوبال الإلكتروني أن هناك قرارات بمنع تحليق قرابة 40 بالمائة من بين 371 طائرة بوينج 737 ماكس في الخدمة على مستوى العالم ومن بينها 97 طائرة في الصين.

وبعد يوم من سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في حادث أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا، أكدت الولايات المتحدة على أن التحليق بهذه الطائرات آمن.

وكان هذا أول قرار من نوعه تتخذه هيئة تنظيمية كبرى بعد الحادث لكن مشاعر القلق انتابت المسافرين الذين هرعوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة ما إذا كانوا قد حجزوا للسفر على متن طائرة 737 ماكس وهو نفس طراز طائرة ليون إير الإندونيسية التي تحطمت في أكتوبر وقُتل كل من كانوا على متنها.

ولا توجد حتى الآن معلومات تربط بين حادثي الطائرتين الإندونيسية والإثيوبية.

وبعد ذلك بساعات، حذت سلطة سلامة الطيران المدني في أستراليا حذو سنغافورة وقررت تعليق استخدام هذه الطائرات مؤقتا لحين مراجعة المخاطر.

وعثر المحققون في إثيوبيا على الصندوقين الأسودين للطائرة مما سيوفر معلومات عما حدث قبل أن تهوي فوق أرض زراعية بعد إقلاعها بدقائق.

وفي ضوء كون الصندوقين الأسودين في حالة جيدة، فإن من الممكن معرفة سبب التحطم بسرعة لكن استكمال التحقيق يستغرق عاما في العادة.

وأصدرت بوينج بيانا قالت فيه إنها كانت تعمل مع إدارة الطيران الاتحادي الأميركية في أعقاب حادث الطائرة الإندونيسية لتطوير برمجيات التحكم في الرحلة الجوية على أن يتم تزويد أسطول طائرات 737 ماكس بها خلال أسابيع.

وأكدت بوينج في ساعة متأخرة الليلة الماضية أنها ستزود طائرات 737 ماكس 8 بتحديث للبرمجيات، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إدارة الطيران الاتحادي أنها ستأمر "بتغييرات في تصميم" الطائرة بحلول أبريل.

وماكس 8 هو الطراز الجديد من طائرات بوينج 737، طائرة الركاب الأفضل مبيعا في العالم. ومحركات هذا الطراز أكبر كما أنه أقل استخداما للوقود ودخل الخدمة عام 2017.