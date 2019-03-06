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حريق في منزل في الخليل يودي بحياة طفلة ويصيب شقيقيها

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 08:23 - 06 مارس 2019
حريق منزل حريق منزل
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لقيت طفلة مصرعها وأصيب اثنان من أشقائها، الليلة، نتيجة حريق اندلع داخل منزلهم في البلدة القديمة بالخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت الشرطة ان الطفلة تبلغ من العمر عام واحد ، فيما وصفت إصابة شقيقيها ما بين المتوسطة والخطيرة.

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