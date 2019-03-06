حريق في منزل في الخليل يودي بحياة طفلة ويصيب شقيقيها

لقيت طفلة مصرعها وأصيب اثنان من أشقائها، الليلة، نتيجة حريق اندلع داخل منزلهم في البلدة القديمة بالخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت الشرطة ان الطفلة تبلغ من العمر عام واحد ، فيما وصفت إصابة شقيقيها ما بين المتوسطة والخطيرة.