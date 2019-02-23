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أبرز قرارات الرئيس عمر البشير في خطابه الهام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:30 - 23 فبراير 2019
البشير البشير
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أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في الخطاب الذي ألقاه اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في جميع انحاء السودان لمدة عام واحد وحل حكومة الوفاق الوطني والحكومات الولائية.

وقال البشير في خطابه:" أخاطب الشعب السوداني في مرحلة صعبة ومعقدة من تاريخه وسنخرج أقوى وأكثر وحدة، مضيفا أن مطالب المظاهرات في بدايتها كانت موضوعية".

وأضاف البشير: لقد كانت أحداث الايام الماضية اختبارا لنا كأمة وخرجنا منها بدروس، مؤكدا أن بعض الولايات خرجت بمطالب مشروعة في بداية الأزمة والدستور كفل لها حق التعبير".

وأشار البشير إلى أن ما كان غير مقبول ومقلقا هو محاولة البعض القفز في الصف الأول للاحتجاجات والعمل على استغلالها.

وتابع البشير: "بعد انجلاء الموقف نقول إننا تابعنا الاحتجاجات ولن نيأس من دعوة الرافضين للحوار".

وأكد البشير أن انحيازنا لشريحة الشباب سيظل انحيازا صادقا وعميقا ونتفهم مطالبهم وأحلامهم المشروعة، مشيرا إلى أن الأكثر إثارة للقلق هو بث سموم الكراهية بين أبناء الوطن.

وقال البشير إن نظام الحكم اللامركزي هو أنسب نظام لحكم البلاد وإدارة التنوع، مضيفا أننا لم ندع بابا للسلام ووقف الحرب إلا وطرقناه.

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