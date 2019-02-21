ولادة قائمة جنرالات رسمية في مواجهة نتنياهو

كشف حزب "كحول لفان" الذي ولد ليلة أمس، بعد اتفاق بين زعيم حزب "يش عتيد" تومي لبيد، وحزب "حصانة لإسرائيل" بيني غانتس، عن القائمة الكاملة للحزب الجديد، قبل ساعات على تسليمها للجنة الانتخابات.

وتضم المراكز العشر الأولى للحزب، ثلاثة رؤساء أركان سابقين، وامرأتين فقط، بينما وضع مقربون من غانتس ولبيد ضمن المراكز المصنفة في الثلاثينات والأربعينات بترتيب القائمة.

وسيعقد زعماء حزب "كحول لفان" الأربعة على رأس القائمة الانتخابية، مؤتمرا صحافيا لوسائل الإعلام عند الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، للحديث عن برنامج الحزب وتشكيلته.

وسيعلن قادة الحزب الجديد أنهم لن يشاركوا في حكومة برئاسة نتنياهو في المستقبل، حتى قبل جلسة الاستماع، وأنهم سيعلنون برنامجهم الانتخابي خلال 15 يوماً.

وبحسب الاتفاق الداخلي، فإن بيني غانتس سيشغل منصب رئيس الحكومة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ويشغل لبيد منصب وزير الخارجية ويعالون وزيرا للجيش، وبعد التناوب يتولى لبيد منصب رئيس الحكومة ويتولى غانتس منصب وزير الجيش.

ويقول قادة الحزب: إنهم سيضعون فريقاً من القادة الأمنيين والاجتماعيين الجدد، للعمل من أجل ضمان أمن "إسرائيل"، وإعادة الوحدة إلى المجتمع "الإسرائيلي" المنقسم.

وفيما يلي ترتيب القائمة الكاملة لحزب "كحول لفان":

1- بيني غانتس.

2- يائير لبيد.

3- موشي "بوغي" يعالون".

4- غابي اشكنازي

5- افي نيسينكورن

6- مئير كوهين

7- ميكي حيموفيتش

8- عوفر شيلح

9- يوعز هيندل

10- أورنا باربيباي

11- ميخال بيتون

12- حيلي تروفر

13- يائيل جرمان

14- تسفي هاوزر

15- اوريت فركاش هكوهن

16- كارين ألهرر

17- ميراف كوهين

18- يوال رازبوزوف

19- اساف زامير

20- يزهار شاي

21- العازار ستيرن

22- ميكي ليفي

23- عومر يانكليفيتش

24- بنينة تامنو شطة

25- غدير مريح

26- رام بن باراك

27- ألون شوستر

28- يوآف سغالوفيتش

29- رام سفع

30- بوعز توبوروفسكي

31- أورلي فرومان

32-ايتان جينزبورغ

33- جادي يبركان

34- عيدان رول

35- يوراي لاهاف هرتسينو

36- موشيه (موتز) ماتلون

37- عيناف كبالا

38- أليزا لافاي

39- اسحق ايلان

40- تهيلا فريدمان

41- هيلا شاي فزان

42- موشيه كينلي تور باز

43- روت فسرمان لاندا

44- زوهريت سوريك

45- ألون طال

46- ​​ميكال كوتلر وونش

47- عنات كنافو

48- يائير فارجون

49- ديبي بيتون

50- عيديت فاكسلر

51- فلاديمير بلياك

52- كران جونين.