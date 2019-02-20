الجيش الليبي يسط سيطرته على "مرزق".. ويطارد الإرهابيين

أعلن الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، بسط سيطرته الكاملة على مدينة مرزق جنوب غربي البلاد، بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية.

وذكرت غرفة عمليات الكرامة أن "القوات الليبية المسلحة بسطت سيطرتها على كامل مدينة مرزق"، وتلاحق فلول الإرهابيين والعصابات الأجنبية الفارة من المدينة.

وصادرت قوات الجيش الليبي عددا كبيراً من الذخائر والأسلحة، فيما أسفرت الاشتباكات عن "سقوط عدد من القتلى في صفوف الجماعات الإرهابية والعصابات التشادية المارقة".

ويشن الجيش الوطني الليبي منذ منتصف يناير عملية عسكرية في هذه المنطقة التي ينشط فيها المتطرفون والمهربون، بهدف "تطهيرها من الجماعات الإرهابية والإجرامية".