الاقتصاد بغزة تعلن أسعار السجائر و تطالب بالالتزام بالتسعيرة

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، أسعار السجائر في قطاع غزة، مطالبة بالالتزام بالتسعيرة الجديدة.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، أن طواقمها العاملة في الميدان سوف تتابع بشكل مكثف جميع محلات وبسطات بيع السجائر، مشيرة إلى أن أي مخالفة للأسعار المعلنة سوف يعرض التاجر للمسائلة القانونية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بضرورة ابلاغ مكاتب وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة عن اية عملية لرفع الاسعار او الاستغلال من قبل التجار.

وأعلنت الوزارة أن أسعار السجائر المعتمدة من قبل الحكومة هي على النحو التالي:

- مالبورو ٢٢ شيكل للعلبة

- ال م LM ١٩ شيكل للعلبة

- رويال يوناني ١٨ شيكل للعلبة

- رويال مصري ١٧ شيكل للعلبة

- كاريلا أحمر ١٥ شيكل للعلبة

- كاريلا أزرق ١٣ شيكل للعلبة

- نسر ١٣ شيكل للعلبة

- مانشستر ١٣ شيكل للعلبة

- تايم ١٣ شيكل للعلبة

- كينج ١٢ شيكل للعلبة