الشعبية تدعو جماهير الداخل المحتل الى مقاطعة انتخابات الكنيست

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجماهير في الداخل المحتل عام 48 إلى الوحدة ومقاطعة الانتخابات القادمة لـ"برلمان العدو"، التي تعطي "شرعية للاحتلال ولممارساته ومخططاته العدوانية ولقراراته العنصرية."

وأكدت الجبهة أنه "من غير المعقول أن يشارك شعباً يرزح تحت الاحتلال الاستيطاني العنصري في " انتخابات مؤسسة تشريعية " تعتبر أداة من أدوات الكيان وتصوغ وترّسم وتشرع من خلالها عدوانه الشامل على شعبنا في كل مكان، كما أن المشاركة العربية في هذا " البرلمان " يسوقها الاحتلال على أساس أنه تعبير عن " دولة يهودية ديمقراطية "."

ودعت الجبهة الجماهير في الداخل المحتل عام 48 إلى "توحيد طاقاته وخياراته الوطنية في مجابهة ومناهضة سياسات الاحتلال وأدواته العنصرية والقمعية وفي مقدمتها برلمان العدو ( الكنيست) مؤكدة أن مقاطعة الانتخابات رسالة وطنية مهمة إلى كل شعبنا وإلى الأمة وأحرار العالم في وقت تتصاعد فيه وتيرة التطبيع والاستسلام ، كما وستأتي في إطار التأكيد على الهوية الوطنية في مواجهة قرارات التهويد وقانون القومية العنصري الذي تم اقراره من قبل برلمان الصهاينة."