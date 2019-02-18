ليبرمان يقدم شكوى ضد "غوغل" والسبب "جاسوس"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان قام بتقديم شكوى رسمية للشرطة بشأن البحث عن اسمه في محرك البحث العالمي ”غوغل“.

وبحسب القناة العبرية 20، فإن ليبرمان تقدم بشكوى ضد ”غوغل“، بسبب ظهور كلمة ”جاسوس“، عند البحث عن اسمه باللغة العبرية على ”غوغل“.

ويقول ليبرمان، إن هذه العملية منظمة، وتهدف إلى تشويه سمعته واستهداف برنامجه الانتخابي، قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقرر عقدها في نيسان/أبريل المقبل.

واستقال ليبرمان من وزارة الجيش الإسرائيلي، عقب اتفاق وقف إطلاق نار، أبرمته الحكومة الإسرائيلية مع الفصائل الفلسطينية، إبان التصعيد العسكري الأخير على قطاع غزة.

ويعتزم ليبرمان خوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية القادمة ”الكنيست“، كمرشح عن حزبه إسرائيل بيتنا، في مواجهة أحزاب إسرائيلية مختلفة ومتباينة في وجهات النظر والبرامج الانتخابية.