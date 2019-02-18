السعودية: لا صحة لشراء ولي العهد نادي «مانشستر يونايتد»

نفي تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي، صحة الأنباء التي أشارت إلى رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شراء أسهم في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما أشارت إلى ذلك وسائل إعلامية عالمية.

وقال الشبانة: "لا صحة للأنباء التي زعمت رغبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي".

وأضاف وزير الإعلام السعودي: "حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعاً مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع للاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".