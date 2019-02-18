الاحتلال يوافق على بناء منشأة عسكرية تحت الأرض بالقدس

وافقت اللجنة المركزية للتخطيط والبناء، التابعة للاحتلال في القدس، اليوم الأحد، على خطة بناء منشأة عسكرية تحت الأرض تضم كلية عسكرية للجيش الاسرائيلي في منطقة عين كارم المهجّرة شمال غرب القدس.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن بناء الكلية العسكرية وما سيتبعها من مرافق لها علاقة بالشأن العسكري والأمني، سيتم في منطقة مفتوحة بين أحياء "كريات مناحيم" وعين كارم، على الرغم من معارضة السكان والمنظمات الخضراء.

وأضافت الصحيفة أنه تم خلال مداولات جرت الأسبوع الماضي، الكشف عن أن القاعدة الجديدة ستشمل ليس فقط كلية للجيش، بل أيضا منشأة أمنية تحت الأرض تغطي مساحة 20 ألف متر مربع، ووفقا لمعارضي المشروع فإن مخطط المنشأة الأمنية قد تم إخفاؤه عنهم.

وأوضحت "هآرتس" أن الخطة قدمت من قبل ما تسمى بسلطة تطوير القدس، والتي ستقام على مساحة 39 دونما على المشارف الشمالية لحي "كريات مناحيم".

وحذر معارضوا الخطة من مخاطر إقامة منشأة عسكرية ستصبح هدفا "للعدو" بالقرب من الأحياء السكنية المكتظة بعشرات الآلاف من السكان الذين يعيشون في هذه المناطق.

وفي الماضي، تم التخطيط لنقل الكليات إلى منطقة "جبل سكوبس"، لكن الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما أعربت عن معارضتها للخطة ونقل الكليات وراء الخط الأخضر، وتم التخلي عنها.