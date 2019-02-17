ترامب: عدم سماح أوروبا بعودة الدواعش لبلادهم له تداعيات خطيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد: "إن عدم السماح بعودة المئات من عناصر "داعش" الأوروبيين إلى بلادهم له تبعات خطيرة قد تضطر واشنطن على إثره، لإطلاق سراحهم".

وطالب ترامب عبر تغريدة نشرها في "تويتر" بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودولا أوروبية أخرى بالسماح بعودة أكثر من 800 عنصر من "داعش" يحملون جنسيات أوروبية اعتقلوا في سوريا ولفت إلى أن الخلافة المزعومة التي أعلنتها "داعش" على وشك السقوط.

ولفت ترامب في تغريدته إلى أن قوات بلاده ستنسحب من سوريا بعد تحقيق النصر بنسبة مئة في المئة على "داعش".

وأضاف ترامب أن بلاده لا تريد أن تقف وتشاهد مقاتلي "داعش" المعتقلين في سوريا يتغلغلون في أوروبا التي من المتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم.

وحُصر مسلحي "داعش" داخل مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع شرق سوريا، وأن بلدة الباغوز، آخر معقل لهم.