انتخابات "اسرائيل".. الليكود في الصدارة وتراجع غانتس

أظهر استطلاع اجرته قناة 13 الاسرائيلية أنه في حالة إجراء الانتخابات في اسرائيل اليوم، سيحصل حزب الليكود الحاكم على 32 مقعدًا ، في حين ان حزب "منعة لإسرائيل" برئاسة بني غانتس سيفقد ثلاثة مقاعد ويحصل على 21 مقعدًا.

وسيحصل حزب هنا مستقبل على 11 مقعدا، في حين يحصل حزب العمل والجناح اليميني الجديد برئاسة نفتالي بينيت وأيليت شاكيد على 8 مقاعد لكل منهما.

كما سيحصل حزب يهودات هتوراه على 7 مقاعد، كما كتلة العربية للتغيير برئاسة لأحمد الطيبي 7 مقاعد، والقائمة المشتركة وشاس تحصلان على 6 مقاعد لكل منهما.

يملك كل من كاحلون وميرتس 5 مقاعد، وليس لدى إسرائيل بيتنا سوى 4 مقاعد في الكنيست.

الأحزاب الجديدة التي يرأسها أورلي ليفي-أفوكسيس ، البيت اليهودي والحركة اليهودية لا تتجاوز الحد الأدنى.

وحسب ما ورد في تقرير القناة الاسرائيلية ففي حالة الاندماج بين حزب العمل وميرتس، يحصل الحزب الجديد على 14 مقعدًا في الكنيست. ومع ذلك ، بقي حزب الليكود بنفس العدد من المقاعد ويحافظ على قوته، ويهبط حزب غانتس ويخسر ثلاثة مقاعد.