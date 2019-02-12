نتنياهو يعمل على لقاء وزراء خارجية البحرين والمغرب

يغادر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، إلى العاصمة البولندية وارسو، للعمل على ترتيب عدة اجتماعات على هامش المؤتمر الذي سيُعقد هناك الأربعاء، لبحث قضايا الشرق الأوسط، وخصوصا "التهديد الإيراني".

وقالت الإذاعة العبرية، إن من بين اللقاءات التي يعمل نتنياهو على عقدها هناك، ستكون مع وزراء خارجية المغرب والبحرين، اللذان سيشاركان في المؤتمر.

ويتحدث نتنياهو مرارا على دفء العلاقة التي تجمع بلاده، مع دول مركزية في المنطقة، تقول التقارير إنها الدول الخليجية. وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا، عن احتمال زيارة سيجريها نتنياهو إلى المغرب.

ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو، مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، في ثالث اجتماع له مع الأخير، خلال شهرين.

وسيُفتتح المؤتمر في وارسو بمشاركة وزراء الخارجية من عشرات الدول حول العالم، بما في ذلك السعودية. وأعلن الفلسطينيون مقاطعتهم لهذا المؤتمر.

وزار نتنياهو سلطنة عُمان، في خطوة كررها وزير مواصلاته يسرائيل كاتس قبل أشهر. كما وزار وزيران إسرائيليا بشكل منفرد، العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأجرى وفد كويتي الأسبوع الماضي جولة في إسرائيل، كما قام بذلك وفد بحريني قبل نحو عام. وأفادت تقارير صحافية، بأن ملك البحرين شجب مقاطعة الدول العربية لإسرائيل، داعيا إلى تطبيع العلاقات معها.