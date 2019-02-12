آلية السفر عبر معبر رفـح لـيوم الأربعــاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن السفر يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، سيكون للحافلة الثالثة والرابعة والخامسة من الكشف المرفق أدناه. (12-2).

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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