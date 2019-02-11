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مصرع 4 عسكريين أتراك في حادث سقوط المروحية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:50 - 11 فبراير 2019
تحطم مروحية عسكرية تركية تحطم مروحية عسكرية تركية
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لقي أربعة عسكريين أتراك مصرعهم في حادث سقوط مروحية عسكرية بمنطقة تشكمه كوي بالشق الآسيوي من المدينة.

وأعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا في تصريح أدلى به للصحفيين، مقتل العسكريين الأربعة بعد تفقده موقع الحادث.

وأوضح الوالي أن المروحية تابعة لطيران القوات البرية التركية، وسقطت في تمام الساعة 18.51 بالتوقيت المحلي (15.51 غرينتش).

وأشار إلى أن أسباب سقوط المروحية لم تحدد بعد.

وبيّن يرلي قايا أن طواقم الإطفاء والإسعاف استجابت على الفور للحادث، وتم نقل العسكريين المصابين الأربعة إلى المستشفى.

واستدرك "لكن للأسف وفق المعلومات التي حصلنا عليها من مديرية صحة إسطنبول، فإن العسكريين الأربعة لقوا حتفهم".

وأوضح أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية أخرى، معربا عن تعازيه للقوات المسلحة التركية.

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