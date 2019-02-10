مسؤول إيراني رفيع المستوى يصل لبنان في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة هي الأولى بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن ظريف وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت، في زيارة رسمية إلى لبنان تستغرق يومين.

ومن المتوقع أن يجتمع ظريف مع كبار المسؤولين اللبنانيين، بما في ذلك نظيره جبران باسيل.

تأتي زيارة المسؤول الإيراني إلى لبنان، بعد أيام على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي تواجه انتقادات لتوسع "حزب الله" فيها، والذي يعتبر ذراعًا لإيران في المنطقة.

وتأتي زيارة الوزير الإيراني بعد أيام على تصريحات للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، قال فيها، "أنا صديق لإيران ومستعد أن أجلب دفاعًا جويًا (من إيران) إلى الجيش اللبناني لمواجهة إسرائيل".

ووفقاً لموقع "عكا"، كان بنيامين نتنياهو اعتبر قبل أيام ان لإيران تمكنت من السيطرة بشكل كامل على لبنان، في أعقاب انضمام "حزب الله" للحكومة اللبنانية الجديد.