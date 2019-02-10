للمرة الخامسة.. ترشيح الرئيس الجزائرى بوتفليقة للانتخابات الرئاسية



أعلن قادة أحزاب التحالف الرئاسى فى الجزائر اليوم السبت، عن ترشيحهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها في 18 أبريل المقبل.

وأكدت أحزاب التحالف الرئاسى فى بيان مشترك بعد اجتماعها بمقر حزب جبهة التحرير الوطني أنها " ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وضم الاجتماع منسق حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، توقع أن يعلن رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة في رسالة موجهة للشعب.

وقال أويحيى، في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السادسة للمجلس الوطني لجزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه اليوم "من حق الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة وأنا مقتنع بأنه سيترشح وهذا لا يحتاج إلى تخمين أو حسابات، أتوقع أن يعلن الرئيس بوتفليقة ترشحه في رسالة موجهة للشعب الجزائري".

وأكد أويحيى أن الرئيس بوتفليقة لن يقوم بالحملة الانتخابية في حال ترشحه بدعوى أنه " لا يحتاج الى حملة انتخابية، لان التحالف الرئاسي ( أحزاب الموالاة) يدعمه، والشعب يعرفه ويرى إنجازاته وانتصر له في كل المحطات".