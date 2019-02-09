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ترامب يصف كيم جونغ أون بالموهوب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:57 - 09 فبراير 2019
ترامب وكيم ترامب وكيم
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وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوريا الشمالية بالازدهار الاقتصادي والرفاهية نتيجة للمفاوضات معه. وقال إن هذه البلاد تحت قيادة كيم جونغ أون الموهوب سوف تصبح "صاروخا اقتصاديا".

وكتب ترامب على حسابه فى تويتر الليلة الماضية:"كوريا الشمالية، تحت قيادة كيم جونغ أون، ستصبح مركزاً اقتصادياً رائعاً. قد يفاجئ الكثيرين، لكنه لن يفاجئني، لأنني أعرفه جيداً وأتفهم كم هو قادر. كوريا الشمالية ستصبح صاروخاً، ولكن من نوع آخر. صاروخ اقتصادي!".

في وقت سابق ، قال ترامب أن اجتماعه الثاني مع كيم جونغ أون سيعقد يومي 27-28 من فبراير الجاري في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وتفرض الولايات المتحدة بمبادرة من ترامب، وكذلك الأمم المتحدة، عقوبات اقتصادية على بيونغ يانغ توصف بأنها الأقسى في التاريخ، وتصل لحد تقطير وارداتها من النفط والمازوت وحظر العمل على عمالها في أي دولة أجنبية.

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