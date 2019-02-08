محلل "اسرائيلي": احتمالات التوصل الى اتفاق طويل المدى مع غزة ضعيفة جدا

قال المحلل العسكري بصحيفة معاريف العبرية، يوسي ميلمان إنه على متخذي القرارات في "إسرائيل" عدم الرضا عن التحسن الطفيف الذي حصل على الحالة الاقتصادية والإنسانية في غزة بعد المنحة القطرية؛ والهدوء بالجنوب؛ مشيراً الى أنه في ظل انعدام التقدم بالمباحثات، من المتوقع أن تتجدد أحداث العنف.

و أضاف أن حكومة نتنياهو أوضحت لحماس بواسطة مصر وقطر والأمم المتحدة ان "إسرائيل" لن توافق على رفع الحصار أو مبادرات لإعادة إعمار غزة، أو بناء ميناء بحري، قبل أن يتم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

و أكد المحلل أن اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس ينتهي في أبريل المقبل؛ وهذا وقت حساس بالنسبة لــ "إسرائيل"، وهناك جهود إسرائيلية لتجديد الاتفاق أو تحسينه من خلال مصر والأمم المتحدة.

و أوضح أنه في ظل وجود اتفاق وقف اطلاق نار، هناك احتمالات عالية لاندلاع تصعيد جديد، في أعقاب أي حادثة، وقد نعود إلى الأحداث التي شاهدناها في صيف العام ٢٠١٨. وبالتالي إلى مربع التصعيد وإطلاق الصواريخ، مؤكداً أن هذه الامور قد تحدث في وقت الانتخابات او بعدها، خلال الانشغال الداخلي بتشكيل الحكومة الجديدة.

و لفت ميلمان الى أن غزة ستبقى القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر وتؤثر على نتائج الانتخابات أو على المباحثات الداخلية لتشكيل الحكومة، وما بعد ذلك.